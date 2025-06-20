Седокова экстренно подала заявление о вступлении в наследство Тиммы

Адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая интересы семьи погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, заявила, что певица Анна Седокова экстренно подала заявление о вступлении в наследство, оставленное Янисом. Седокова – бывшая жена Тиммы.

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«Дорогие друзья, вынуждена экстренно снимать маленький репортаж, потому что только что со мной связался наш нотариус и сообщил, что Анна Владимировна Седокова подала заявление о вступлении в наследство. ...> Если она сейчас не подаст заявление на вступление в наследство, она не получит вообще ничего», — приводит слова Гавриловой «Лайф» со ссылкой на её видеообращение в личном блоге.

Юрист также отметила, что таким образом певица предпринимает попытку обезопасить себя и закрепить за собой хотя бы долю активов.

Напомним, Тимма скончался в декабре 2024 года. Ему было 32 года. Тело спортсмена было обнаружено в хостеле в Москве. Рядом лежал телефон, на заставке которого были номер Седоковой и просьба ей позвонить.