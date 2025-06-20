Кириленко пригласил Карпина сыграть в баскетбол

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко пригласил главного тренера футбольной сборной России Валерия Карпина сыграть в баскетбол в будущих матчах Кубка Росконгресса.

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«Очень приятно вернуться в Петербург, увидеть знакомые лица и тех, с кем ты рос. А вот что касается баскетбольного матча: мы сегодня на форуме обсуждали, что нам нужны хедлайнеры. Поэтому приглашаем Валерия Георгиевича Карпина сыграть с нами! Да да! Нам нужны яркие пресс-конференции», – приводит слова Кириленко «Матч ТВ».

В четвер, 19 июня, Сборная Петербургского международного экономического форума со счётом 79:76 победила команду «Сборная двух столиц» на Кубке Росконгресса по баскетболу.

Ранее Кириленко высказался о комментарии Карпина про Лабубу.