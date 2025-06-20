ЦСКА продлил контракт с капитаном баскетбольного клуба

Баскетболист Семен Антонов продлил контракт с ЦСКА, сообщает пресс‑служба клуба.

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Новое соглашение с 35‑летним Антоновым рассчитано на один сезон.

Антонов занимает шестое место по количеству проведенных игр за «красно‑синих» — 440. Первое место по данному показателю занимает Никита Курбанов (805).

На прошлой неделе ЦСКА победил «Зенит» в шестом матче финальной серии плей‑офф Единой лиги ВТБ со счетом 96:73 и в 12‑й раз в истории завоевал титул.