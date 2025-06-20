БК «Зенит» близок к назначению Секулича на пост главного тренера

«Зенит» близок к назначению Секулича на пост главного тренера
Словенский специалист Александр Секулич может стать новым главным тренером «Зенита». Об этом сообщает Sport24.
По информации источника, стороны находятся на финальной стадии переговоров и близки к подписанию контракта.
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С 2022 года Секулич возглавлял «Локомотиве-Кубань». Под его руководством команда завоевала серебро Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/23, а год спустя заняла четвёртое место. В августе 2024 года клуб официально объявил о завершении сотрудничества с тренером.
Секулич – главный тренер сборной Словении, за которую выступает пятикратный участник Матча звезд НБА Лука Дончич.
В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ «Зенит» дошёл до финала, где уступил московскому ЦСКА в серии до четырёх побед с итоговым счётом 2-4.