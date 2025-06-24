БК «Зенит» объявил имя нового главного тренера

47-летнийй словенский специалист Александр Секулич стал новым главным тренером «Зенита». Об этом информирует пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга. Контракт рассчитан на сезон-2025/2026 с возможностью продления по схеме «1+1».

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Ранее «Зенитом» руководил испанский специалист Хавьер Паскуаль, который покинул команду по окончании минувшего сезона Единой лиги ВТБ.

Секулич с 2022 по 2024 год возглавлял «Локомотив-Кубань».

Напомним, «Зенит» в завершившемся сезоне вышел в финал Единой лиги, где встречался с московским ЦСКА. Подопечные Паскуаля потерпели поражение в серии из шести матчей, завоевав в итоге серебряные медалит. Хавьер стал главным тренером клуба из Санкт-Петербурга в феврале 2020 года.