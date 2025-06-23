Один человек пострадал при стрельбе после чемпионства «Оклахомы» в НБА

Сегодня, 23 июня, завершился седьмой матч в рамках финальной плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Индиану Пэйсерс». Игра завершилась со счётом 103:91 (4-3) в пользу домашней команды.

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После матча полиция начала расследование стрельбы, произошедшей в одном из парков вскоре после того, как «Оклахома» стала чемпионом НБА.

По данным телеканала KOCO 5, в результате инцидента пострадал один человек, а на месте работает большое количество сотрудников правоохранительных органов. Другие детали пока не раскрываются.