Гилджес-Александер повторил достижение Мэджика Джонсона в НБА

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер после победы в финале Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) над «Индианой Пэйсерс» повторил достижение легендарного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджика Джонсона.

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По информации PolymarketHoops в социальной сети X (ранее Twitter), Гилджес-Александер присоединился к Джонсону в том смысле, что они стали единственными разыгрывающими, которые в одном сезоне становились MVP регулярного чемпионата и MVP финала. Мэджик в 1987 году оформил данное достижение. Спустя 38 лет Шей повторил его.

Напомним, «Оклахома» одержала победу со счётом 103:91. «Тандер» стали чемпионами НБА 2025 года.