Лидер «Индианы» порвал ахилл в финале НБА и перенесет операцию

Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон отправится в Нью-Йорк, где перенесёт операцию на разорванном ахилловом сухожилии. Об этом информирует RG.

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Напомним, Тайриз был вынужден досрочно покинуть паркет в первой четверти седьмого матча финальной серии НБА с «Оклахома-Сити Тандер». Впоследствии его отец сообщил, что у игрока травма ахиллова сухожилия. За семь минут, проведённых на паркете, защитник успел набрать девять очков. «Пэйсерс» уступили со счётом 91:103. Чемпионом стала «Оклахома».

Ранее о травме Халибёртона высказался североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.