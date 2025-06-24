Александр Медведев объяснил решение «Зенита» назначить Секулича главным тренером
Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев дал комментарий по поводу назначения словенского специалиста Александра Секулича главным тренером команды. Ранее стало известно, что стороны заключили контракт, который рассчитан на сезон-2025/2026 с возможностью продления по схеме «1+1».
«Выбор Александера Секулича из ряда кандидатов объясняется его достижениями и опытом тренера, включая вывод сборной Словении в полуфинал последней Олимпиады (предпоследней. — Прим. «Чемпионата») и вывод краснодарского «Локомотива» в финал Единой лиги ВТБ, рекомендации Хавьера Паскуаля, современным подходом к построению и развитию команды и спортивными амбициями», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».