Леброн Джеймс назвал игрока НБА, которого поставил в пример сыновьям

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о послании, которое он отправил двум сыновьям, Бронни и Брайсу, в июне прошлого года. Леброн рассказал о профессиональном пути атакующего защитника «Бостон Селтикс» Деррика Уайта.

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