Леброн Джеймс прояснил своё состояние после травмы в мае

Чемпионат.com

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс дал комментарий по поводу своих нынешних физических кондиций. В начале мая сообщалось, что Джеймс получил растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена второй степени.

Леброн Джеймс прояснил свое состояние после травмы в мае
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«Рад вернуться на паркет впервые после растяжения медиальной коллатеральной связки левого колена, полученного почти восемь недель назад. Очевидно, пока я не там, где хотел бы быть, но это хороший старт. Чёрт, какое же прекрасное чувство! Спасибо моему коллеге Кевину Лаву за то, что позволил сорвать его тренировку. А также тренеру Крису Джозефу Брикли, который всегда присматривает за мной, когда я в городе», — написал Джеймс на своей странице в социальных сетях.