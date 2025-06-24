Леброн Джеймс прояснил свое состояние после травмы в мае

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс дал комментарий по поводу своих нынешних физических кондиций. В начале мая сообщалось, что Джеймс получил растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена второй степени.

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