В Словении отреагировали на назначение Секулича главным тренером БК «Зенит»

Менеджер по связью с общественностью Федерации баскетбола Словении Грега Брезовец прокомментировал корреспонденту «Спорт День за Днем» Михаилу НЮХИНУ назначение главного тренера сборной Александра Секулича на аналогичный пост в «Зените».

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Об этом стало известно сегодня, 24 июня.

– Как в Федерации относятся к совмещению постов Секулича в сборной Словении и «Зените»?

– Я думаю, вы знаете, что Александер Секулич в прошлом успешно совмещал роли тренера клуба и главного тренера национальной сборной.

Секулич возглавил сборную Словении в 2020 году. Под его руководством национальная команда впервые попала на Олимпиаду и дошла до полуфинала на Играх в Токио. Летом сборная Словении сыграет на чемпионате Европы.

В 2022-2024 годах Секулич возглавлял «Локомотив-Кубань». В первый сезон он вывел краснодарскую команду в финал Единой лиги ВТБ, а во второй – занял с ней 4-е место.