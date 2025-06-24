В Словении отреагировали на назначение Секулича главным тренером БК «Зенит»

В Словении отреагировали на назначение Секулича главным тренером «Зенита»
Менеджер по связью с общественностью Федерации баскетбола Словении Грега Брезовец прокомментировал корреспонденту «Спорт День за Днем» Михаилу НЮХИНУ назначение главного тренера сборной Александра Секулича на аналогичный пост в «Зените».
Об этом стало известно сегодня, 24 июня.
– Как в Федерации относятся к совмещению постов Секулича в сборной Словении и «Зените»?
– Я думаю, вы знаете, что Александер Секулич в прошлом успешно совмещал роли тренера клуба и главного тренера национальной сборной.
Секулич возглавил сборную Словении в 2020 году. Под его руководством национальная команда впервые попала на Олимпиаду и дошла до полуфинала на Играх в Токио. Летом сборная Словении сыграет на чемпионате Европы.
В 2022-2024 годах Секулич возглавлял «Локомотив-Кубань». В первый сезон он вывел краснодарскую команду в финал Единой лиги ВТБ, а во второй – занял с ней 4-е место.