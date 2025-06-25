В «Денвере» рассказали, в каком случае обменяют Николу Йокича

Представитель владельцев «Денвер Наггетс» Джош Кронке рассказал, что если травмы игроков и ограничения второго порога зарплат приведут к определённой ситуации, то им, возможно, придётся рассмотреть вариант обмена звёздного центрового Николы Йокича.

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«Если травмируется не тот игрок, очень быстро можно оказаться в положении, о котором я даже не хочу думать — это обмен №15», — цитирует Кронке североамериканский журналист и обозреватель Denver Post Беннетт Дурандо на своей страничке в социальной сети X.

Стоит отметить, что всю свою карьеру Йокич выступает за «Денвер», который выбрал его на драфте НБА 2014 года под 41-м номером. В прошлом сезоне сербский центровой в среднем набирал 29,6 очка, 12,7 подбора и 10,2 передачи за игру. Йокич трижды становился обладателем награды MVP.

Второй порог зарплат — это установленный НБА лимит расходов, при превышении которого на команды накладываются строгие ограничения. В частности, им запрещено совершать определённые обмены и использовать некоторые исключения для подписания игроков, что значительно затрудняет управление составом.