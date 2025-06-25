Ватутин высказался о возможном появлении в Единой лиге драфта по аналогии с НБА

Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился мнением о потенциальном появлении в Единой лиге ВТБ драфта по аналогии с Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА).

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«Хотел бы я, чтобы в Единой лиге появился драфт? Что касается практики драфта в целом, то это – часть более системной истории, которая связана с потолком зарплат, переходами игроков и прочим, говорить о драфте как об одном элементе, который можно перенести на Единую Лигу, не имеет смысла, это комплексная история» — приводит слова Ватутина «Спорт день за днём».

Напомним, в ночь с 25 на 26 июня мск состоится первый раунд драфта НБА 2025 года, текстовую онлайн-трансляцию которого будет вести «Чемпионат».