В «Зените» подтвердили уход американского баскетболиста из клуба

Председатель Совета директоров «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ рассказал о будущем форварда петербургского клуба и MVP регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ-2024/25 Дуэйна Бэйкона.

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— Бэйкон будет [играть] за Дубайский клуб в Европе. Это на сегодня, — заявил Александр Медведев.

Ранее Telesport сообщил, что форвард покинет «Зенит». Отмечалось, что гонке за него побеждал «Дубай», который дебютирует в Евролиге в следующем сезоне. Бэйкон присоединился к сине-бело-голубым летом 2024 года. Вместе с 29-летним игроком петербуржцы дошли до финала Единой лиги ВТБ, где уступили в шести матчах ЦСКА (2-4).

Бэйкон — первый игрок в истории Единой лиги ВТБ, смевший набрать 1000 очков за один сезон с учетом плей-офф. По итогам сезона-2024/25 на его счету 1014 очков (17,5 в среднем за игру).