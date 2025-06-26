Президент РФБ оценил баскетболиста Демина

Егор Демин является потенциально сильнейшим российским игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), у него есть все, чтобы реализоваться в лиге. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола, бывший игрок "Бруклина", "Юты" и "Миннесоты" Андрей Кириленко.

© Соцсети

Ранее ТАСС сообщал, что "Бруклин" выбрал Демина в первом раунде под восьмым номером. Демин установил рекорд для российских игроков по наиболее высокой позиции на драфте, прежнее достижение принадлежало Ярославу Королеву, которого "Лос-Анджелес Клипперс" задрафтовал 12-м.

"Это очень классно. Исторический момент, самый высокий выбор на драфте, - сказал Кириленко. - С одной стороны - это очень приятно, с другой - большое давление. Потенциально это один из сильнейших игроков, которые когда-либо у нас были. Естественно, все наметки на то, чтобы у него все получилось, есть".

"Бруклин" - это оптимальный вариант, потому что молодая команда, тренер европейский. На позиции Демина есть дефицит определенный. Скорее всего, у него будет шанс начинать первым", - добавил он.

Демину 19 лет, ранее он выступал за команды разных возрастов испанского "Реала", а после сезона-2023/24 решил переехать в США, приняв приглашение команды Университета Бригама Янга. В сезоне-2024/25 он в среднем за игру набирал 10,6 очка, делал 5,5 передачи, 3,9 подбора.