Эксперт предупредил баскетболиста Демина

Журналист издания The Athletic Сэм Векени обратил внимание на бросок россиянина Егора Дёмина, высказав мнение, что спортсмену нужно работать над этим компонентом для успеха в НБА. Ранее Дёмин был выбран на драфте НБА – 2025 клубом «Бруклин Нетс».

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