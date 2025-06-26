Русский феномен или худший драфт в НБА? Выбор Демина взбудоражил фанатов

Утро четверга подарило нам редкую возможность поговорить о баскетболе. Несмотря на динамичность и яркую шоу-составляющую, в России этому виду спорта не принято уделять столько же внимания, сколько уделяют футболу или хоккею. Отсутствие конкуренции в Единой лиге ВТБ и международная изоляция совсем не добавляют популярности лучшей игре с мячом.

Положение спас 19-летний Егор Демин, которого неожиданно для всех выбрал "Бруклин" в первой десятке драфта НБА — гораздо выше, чем предполагали многие эксперты.

Уроженец Москвы и воспитанник школы "Тринта" давно перебрался за рубеж. Несколько лет он провел в Испании, играя в структуре мадридского "Реала", а после сезона-2023/24 переехал в США и стал выступать за Университет Бригама Янга. Команду, не хватавшую звезд с неба в реалиях американского студенческого баскетбола.

В NCAA Демин проявил себя ярко, хоть и никогда не считался главной звездой ассоциации. Россиянин с ростом 206 см обладает броском с трехочковой линии — неотъемлемое качество любого желающего попасть в НБА. В его арсенале есть и дриблинг, который позволяет ему проходить под кольцо и ставить запоминающиеся данки через соперника.

Ключевое же качество, выделяющее Демина из общей массы, — это игровой интеллект. Ассисты не глядя стали визитной карточкой русского игрока, он способен доставить мяч до партнера в любом углу площадки. В команде своего университета он был главным дирижером атак, контролировал темп игры и делал важнейшие перехваты. Ценности русскому активу добавляет и холодная голова. Демин демонстрирует удивительную для россиянина стабильность и зрелость, умеет перестраивать манеру игры в нужный момент. Если не идет бросок — он сосредоточится на передачах. Если его рука горяча — возьмет игру на себя и сосредоточится на наборе очков.

Подводя итог, Демина можно охарактеризовать как универсального игрока, но не звезду экстра-класса. Форварда, способного сыграть в любой отведенной тренером роли. Высокий пик повышает шансы Демина закрепиться в НБА, но окончательный успех будет зависеть только от него. Целеустремленность и зарубежный опыт должны ему в этом помочь.

Шон Маркс, гори в аду

Болельщикам же "Бруклина" этот драфт запомнится надолго. Действительно, выбор генменеджера клуба Шона Маркса можно назвать по меньшей мере экстравагантным. "Нетс" стали первой командой в истории НБА, выбравшей пятерых игроков в первом раунде. Двух из них европейцев, еще двух — израильтян.

Такой выбор открыл "ящик Пандоры" в соцсетях. На Маркса мгновенно обрушились с критикой сотни поклонников "Нетс", многие совсем не собирались сдерживаться в выражениях. И если отбросить в сторону нецензурные высказывания, то самой лестной характеристикой для генменеджера "Бруклина" станет пожелание гореть в аду. Другие успели упрекнуть новозеландца в расизме. Кто-то дошел до переименования клуба в "Нетаньяхус" — за выбор Бена Сарафа и Дэнни Вульфа. Так или иначе, но выбор Маркса точно обеспечит запас мемов о "Бруклине" на весь сезон.

Недовольным болельщикам вторят эксперты. Журналисты успели окрестить выбор Демина худшим на прошедшем драфте. Недоверие вызывают как навыки игры в защите, так и неудовлетворительный процент трехочковых — в матчах конференции BIG 12 он составил всего 23%. Однако Шон Маркс остается уверен в своем выборе. Очевидно, генменеджер "Бруклина" ориентировался не только на игровые качества, но и ментальную составляющую будущих игроков команды. Скорее всего, выбор пал на парней со стержнем, готовых совершенствоваться, усиленно работать и расти в культуре, которую хотят привить в организации.

Невозможно залезть в голову к другому человеку, но если постараться вычленить логику в решениях Маркса, то Демин мог бы стать хорошим двигателем игры в то время, когда лидеры клуба Д’Анджело Рассел и хронически травмированный Кэм Томас будут сидеть на лавке. Остальные новички могут закрепиться в НБА как крепкие ролевики, которые так необходимы испанскому тренеру Жорди Фернандесу.

Драфт НБА-2025 стал глотком свежего воздуха, который так необходим российскому баскетболу. И да, вероятно, в нашей мультивселенной существует лишь одна реальность, при которой Демина выбирают под восьмым пиком. Но путь, который 19-летний россиянин уже успел проделать, должен уберечь его от участи, постигшей 12-го номера драфта НБА 2005 года Ярослава Королева. Человека, покинувшего элиту баскетбола так же стремительно, как и вошедшего в нее.

В четверг вечером НБА должна пополниться еще двумя россиянами, Владиславом Голдиным и Виктором Лахиным. И все они — это живой пример того, как простые парни могут попасть из спортивной школы на один паркет к звездам баскетбола.