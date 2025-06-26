Демин рассказал, почему надел нательный крестик на церемонию драфта НБА

Российский защитник Егор Дёмин поделился подробностями относительно своего образа, в котором он появился на церемонии драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Помимо прочего, на спортсмене был нательный крестик из России, который он назвал любимым атрибутом. Напомним, Дёмин был выбран под восьмым номером клубом «Бруклин Нетс».

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