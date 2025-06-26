Чемпион Европы оценил выбор 19-летнего россиянина на драфте NBA

Бывший защитник сборной России, чемпион Европы Сергей Быков назвал выбранного на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) россиянина Егора Демина большим талантом. Его слова приводит Vprognoze.ru.

© Газета.Ru

«Большой успех, за этим однозначно стоит большой труд и талант. Я Егора знаю с малых лет, знаю его тренера, отца, и я понимаю, что люди, которые окружали его, приложили усилия. Но то, что он неординарный талант, поэтому просто сидишь, смотришь и радуешься», — заявил Быков.

На драфте NBA Демин был выбран клубом «Бруклин Нетс» в первом раунде под восьмым номером.

19-летний спортсмен стал первым россиянином с 2013 года, который смог попасть в NBA. В том году клубом «Кливленд Кавальерс» под 19-м номером был выбран Сергей Карасев. Самым высокозадрафтованным игроком в истории России стал Ярослав Королев, который в 2005-м году ушел в «Лос-Анджелес Клипперс» 12-м.

С 2021 по 2024 год Демин выступал в составе мадридского «Реала», после чего уехал учиться в университет Бригама Янга.