Эксперт объяснил, в каком случае Егор Демин сможет закрепиться в НБА

Авторитетный аналитик Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин О'Коннор проанализировал решение «Бруклин Нетс» выбрать россиянина Егора Дёмина на драфте НБА – 2025. Спортсмен был выбран под восьмым пиком.

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