Главный тренер «Фенербахче» подвел итоги сезона 2025 года

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Шарунас Ясикявичюс высказался по поводу итогов сыгранного сезона 2024/2025, где они заняли первое место в рамках турнира «Финал четырёх» Евролиги, обыграв в финале «Монако». Кроме того, «Фенербахче» выиграл чемпионат и кубок Турции.

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