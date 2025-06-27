Экс‑тренер ЦСКА возглавил турецкий баскетбольный клуб «Тофаш»

Турецкий баскетбольный клуб «Тофаш» объявил, что достиг соглашения с Эмилом Райковичем о его назначении на должность главного тренера.

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О сроках контракта не сообщается.

Последним местом работы Райковича был московский ЦСКА. Тренер из Северной Македонии возглавлял армейцев с июня 2022 года до апреля 2024‑го. Затем его сменил греческий специалист Андреас Пистиолис, под руководством которого ЦСКА стал чемпионом Единой лиги ВТБ.

Ранее Райкович был главным тренером саратовского «Автодора», «Астаны» и ряда клубов Польши и Северной Македонии. Специалист работал со сборными своей страны разных возрастов, был главным тренером сборной Казахстана.

«Тофаш» в прошлом сезоне проиграл в четвертьфинале плей‑офф чемпионата Турции.