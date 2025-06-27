Скандальному игроку НБА угрожают отрезать пальцы

Диллону Бруксу не позавидуешь.

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В мире НБА Диллон Брукс давно прослыл мастером провокаций. Его острые высказывания в адрес соперников, дерзкое поведение на площадке и агрессивная манера игры создали вокруг него образ хулигана с яркой харизмой. Однако всё это относится лишь к его жизни на паркете. За его пределами раскрывается совсем иная история — человека, который, привыкнув действовать напористо и без компромиссов, вдруг оказался на месте жертвы.

На этой неделе стало известно, что Брукс обратился в суд с просьбой о временном запретительном приказе для своей бывшей возлюбленной Хизер Эндрюс. Здесь — длинный перечень серьёзных обвинений: порча имущества, взлом личных аккаунтов, угрозы физической расправы. Самая резонансная из них — обещание «отрезать пальцы, чтобы он больше не смог играть в баскетбол». Всё было сказано прямо и недвусмысленно.

Как сообщает TMZ, их отношения начались в 2018 году после знакомства в одном из ночных клубов Лас-Вегаса. Спустя некоторое время у пары родился первый ребёнок, затем появился и второй. Всё это время, по словам Брукса, он находился под постоянным психологическим давлением: телефон был завален агрессивными сообщениями, личные разговоры выносились на публику, а угрозы поступали не только ему, но и его семье.

Это как раз та категория историй, о которых предпочитают молчать. В НБА принято считать, что мужчина — всегда в позиции силы. Звезда, миллионер, элитный спортсмен — кажется, что у такого человека есть все возможности, чтобы держать ситуацию под контролем. Однако случаи, когда жертвой домашнего насилия становится сам игрок, особенно если в семье есть дети, не решаются одним волевым решением. Именно в такой ловушке оказался Брукс: полностью прекратить общение с Эндрюс невозможно — она мать его детей.

Всё это происходит на фоне переезда Диллона в «Финикс». Новый клуб, новая атмосфера, желание сфокусироваться на баскетболе и попытаться начать с чистого листа. На деле же — необходимость справляться с угрозами, надписями на стенах собственного дома и постоянной борьбой хоть за какую-то стабильность. Ситуация усложняется не только с юридической стороны, но и с эмоциональной: она уже сказывается на его репутации, а любой неверный шаг может быть использован против него.

На баскетбольной площадке у Брукса хватает оппонентов. Однако там он сам определяет ход игры: выбирает, кого провоцировать, когда обострять, когда идти на риск. Сейчас же всё иначе. Он не наступает — он вынужден защищаться. Для него это непривычная роль. В этом и заключается парадокс: игрок, которого привыкли считать источником давления, сам оказался под давлением, к которому был не готов.

Что будет дальше? Если «Санз» сумеют органично вписать Брукса в коллектив и оградить его от лишнего внимания, команда может стать для него той опорой, которой так не хватало. Однако груз личных переживаний не менее значим, чем физическая готовность. Проблемы, оставшиеся за порогом дома, не исчезают по пути в раздевалку — их не заглушит даже шум трибун.