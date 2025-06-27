УНИКС объявил о новом контракте с лидером Джаленом Рейнольдсом

32-летний центровой УНИКСа Джален Рейнольдс продолжит выступать за казанскую команду. Как информирует пресс-служба клуба, стороны заключили новое соглашение о сотрудничестве по схеме «1+1».

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Предстоящий сезон станет для Рейнольдса четвёртым в составе УНИКСа. К команде американец присоединился в 2020 году.

В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ Джален принял участие в 50 матчах, где в среднем набирал 14,3 очка, совершал 5,9 подбора и отдавал две результативные передачи.

УНИКС в сезоне-2024/2025 занял третье место. В серии за бронзовые медали казанский клуб оказался сильнее краснодарского «Локомотива-Кубань» (3-1).