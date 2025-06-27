Агент Голдина назвал клубы НБА, которые хотели заполучить россиянина

Сооснователь агентства ProTeam и представитель российского баскетболиста Владислава Голдина Максим Шарифьянов рассказал об интересе других команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) к своему клиенту. Россиянин подписал контракт с «Майами Хит».

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