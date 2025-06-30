Инсайдер усомнился в логике действий Леброна Джеймса

«Не совсем понимаю». Инсайдер усомнился в логике действий Леброна с новым контрактом
Известный инсайдер НБА Брайан Уиндхорст высказался после решения лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса воспользовался опцией игрока и остаться в команде на сезон-2025/2026. Следующий сезон станет 23-м в карьере Леброна.
«Честно говоря, я не совсем понимаю, какой посыл стоит за этими действиями. Леброн полностью контролирует ситуацию вокруг себя. Он мог бы прямо сейчас стать свободным агентом, но предпочёл этого не делать. Леброн — один из всего двух игроков в лиге, чьи контракты включают полный запрет на обмен без их согласия. В вопросе возможного трейда последнее слово всегда остаётся за ним: только он решает, состоится обмен или нет, и на каких условиях это произойдёт. «Лейкерс» фактически лишены рычагов влияния — они лишь получают уведомление о том, что игрок воспользовался своей опцией. Если Леброн захочет обмена, он просто озвучит это. Пока этого не произошло, всё находится полностью под его контролем. Особенно нужно отметить, что обменять игрока с зарплатой $ 53 млн в 2025 году — практически невыполнимая задача, особенно если речь идёт о клубе-претенденте, куда Леброн, скорее всего, и захочет перейти. Сейчас складывается интересная ситуация, но я не уверен, что она приведёт к каким-то серьёзным изменениям. За последние сутки я много просчитывал возможные варианты обмена Леброна — и не нашёл ни одного по-настоящему реалистичного и логичного. Если это какой-то намёк на будущие шаги, я сильно сомневаюсь, что они воплотятся в жизнь. Также неясно, какой сигнал Леброн посылает Луке Дончичу, с которым, по заявлениям клуба, собирался бороться за титул в следующем сезоне. Если его цель — усилить состав «Лейкерс», он говорит об этом уже седьмой год подряд. Честно говоря, я не вижу в этой стратегии чёткой линии. Думаю, сейчас остаётся только наблюдать за развитием событий, потому что иных вариантов, кроме как приехать на предсезонные сборы осенью, у Леброна просто нет. В «Лейкерс» не заинтересованы в его обмене», — приводит слова Уиндхорства RealGM со ссылкой на ESPN Radio.