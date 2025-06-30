Инсайдер усомнился в логике действий Леброна Джеймса

Известный инсайдер НБА Брайан Уиндхорст высказался после решения лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса воспользовался опцией игрока и остаться в команде на сезон-2025/2026. Следующий сезон станет 23-м в карьере Леброна.

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