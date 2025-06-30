Инсайдер назвал команду НБА, в которую может перейти Леброн Джеймс

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс может быть обменян в «Даллас Маверикс». Об этом на своём YouTube-канале рассказал известный обозреватель и инсайдер Йован Буха.

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«Я бы сказал, что за последнюю неделю или две в эфире НБА был некоторый ажиотаж вокруг Леброна и «Даллас Маверикс». Я бы посоветовал посматривать в сторону «Далласа», — сказал Буха.

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн принял участие в 75 матчах, где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Леброн может завершить карьеру в «Кливленд Кавальерс».