Баскетболист сборной России перешел в «Зенит»

Баскетболист сборной России Владислав Емченко перешел в петербургский «Зенит», сообщает пресс‑служба клуба.

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Срок соглашения с 25‑летним защитником рассчитан до конца сезона‑2026/27. В воскресенье игрок покинул «Локомотив‑Кубань» в связи с истечением срока действия контракта.

Емченко — воспитанник академии «Локомотива‑Кубани», в составе команды он выступал на Еврокубке, стал серебряным призером Единой лиги ВТБ в сезоне‑2022/23 и финалистом Суперкубка в сезоне‑2023/24.

В минувшем розыгрыше чемпионата средняя результативность 25‑летнего защитника составила 6,3 очка, 2,1 передачи и 1,8 подбора.

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