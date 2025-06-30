Шакил О'Нил ответил на вопрос об игроках НБА, которые могли бы перейти в UFC

Член Зала славы и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил ответил на вопрос по поводу игроков североамериканской лиги, которые могли бы перейти в UFC.

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«Джеймс Джонсон? Я часто слышал его имя, но не уверен насчёт других парней. Он некоторое время занимался тхэквондо. Но что касается других парней, то добавить ничего не могу», — сказал Шакил на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

Джонсону в настоящий момент 38 лет. Баскетболист выступает за команду НБА «Индиана Пэйсерс». Отметим, что его отец — многократный чемпион мира по кикбоксингу, а мать также не раз становилась победительницей национального первенства.