Предложен обмен, по итогам которого Леброн Джеймс перейдет в «Голден Стэйт»

Портал Bleacher Report предложил вариант обмена, по итогам которого лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс мог бы оказаться в «Голден Стэйт Уорриорз». Согласно условиям предполагаемой сделки, «Лейкерс» за 40-летнего ветерана получили бы 35-летнего форварда Джимми Батлера и 25-летнего центрового Куинтена Поста.

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В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн принял участие в 75 матчах, где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач.

Ранее инсайдер назвал ключевой фактор возможного обмена Леброна.