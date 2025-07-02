Гомельский оценил решение «Милуоки» отчислить защитника Лилларда

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о недавних ходах клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс». Ранее стало известно, что команда отчислит разыгрывающего Дэмьена Лилларда и распределит оставшиеся $ 113 млн по его контракту на следующие пять лет, чтобы подписать центрового Майлза Тёрнера.

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