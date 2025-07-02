Инсайдер оценил вероятность ухода Леброна Джеймса из «Лейкерс»

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст прокомментировал ситуацию звёздного лёгкого форварда Леброна Джеймса в «Лос-Анджелес Лейкерс».

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«Мне известно, что Леброн спокойно наблюдает за тем, как проходит межсезонье. Думаю ли я, что его обменяют? Нет, не думаю. Но если бы он захотел уйти, нашлись бы клубы, которые сразу сделали бы предложения», — рассказал Уиндхорст во время программы NBA Today.

Напомним, недавно стало известно о решении Джеймса воспользоваться опцией продления контракта с «Лейкерс» на сезон-2025/2026, по условиям которого его заработок составит $ 52,6 млн.