Президент РФБ по частям составил идеального баскетболиста

Бывший игрок НБА, ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко составил идеального баскетболиста в интервью Антону Понкрашову на его странице в социальной сети.

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Правая рука — Майкл Джордан

Левая рука — Ману Джинобили

Способность реализовывать данки — Винс Картер

Способность отдавать передачи — Джон Стоктон

Трёхочковый бросок — Стефен Карри

Защита — Бен Уоллес

Баскетбольный IQ — Никола Йокич

Скорость — Аллен Айверсон

Хасл — Андрей Кириленко

Напомним, Кириленко выступал на профессиональном уровне с 1996 по 2015 год. За это время Андрей играл за такие клубы, как «Юта Джаз», санкт-петербургский «Спартак», «Миннесота Тимбервулвз», «Бруклин Нетс» и ЦСКА.