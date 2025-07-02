Президент РФБ по частям составил идеального баскетболиста

Андрей Кириленко составил идеального баскетболиста, отдав одно из качеств себе
Бывший игрок НБА, ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко составил идеального баскетболиста в интервью Антону Понкрашову на его странице в социальной сети.
Правая рука — Майкл Джордан
Левая рука — Ману Джинобили
Способность реализовывать данки — Винс Картер
Способность отдавать передачи — Джон Стоктон
Трёхочковый бросок — Стефен Карри
Защита — Бен Уоллес
Баскетбольный IQ — Никола Йокич
Скорость — Аллен Айверсон
Хасл — Андрей Кириленко
Напомним, Кириленко выступал на профессиональном уровне с 1996 по 2015 год. За это время Андрей играл за такие клубы, как «Юта Джаз», санкт-петербургский «Спартак», «Миннесота Тимбервулвз», «Бруклин Нетс» и ЦСКА.