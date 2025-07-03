«Майами» подписал контракт с российским баскетболистом Голдиным

Российский центровой Владислав Голдин подписал двусторонний контракт с клубом НБА «Майами Хит», сообщает пресс‑служба команды.

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Подробности сделки и срок соглашения не уточняются.

24‑летний Голдин не был выбран на драфте НБА‑2025, который проходил в Нью‑Йорке 25–26 июня. В прошлом сезоне он выступал в NCAA за «Мичиган Вулверинс», набирал в среднем 16,6 очка, делал 7 подборов и 1,1 передачи за игру. Он был лидером команды по очкам, блок‑шотам, подборам на чужом щите.

Баскетболист с двусторонним контрактом может провести не более 50 матчей за сезон НБА, а остальное время выступает в Джи‑Лиге НБА (G League) за фарм‑клуб. При этом игрок готовится к сезону с основным составом.