Президент РФБ рассказал, как появилось его прозвище «АК-47»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и Единой лиги ВТБ, ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, как появилось его прозвище АК-47.

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