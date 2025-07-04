Российский баскетболист Демин подписал контракт с «Бруклином»

Российский баскетболист Егор Дёмин подписал контракт с «Бруклин Нетс», сообщается на сайте клуба НБА.

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Отмечается, что с 19‑летним защитником заключено многолетнее соглашение. В пресс‑релизе «Бруклина» фамилия игрока написана через русскую букву ё.

«Нетс» выбрали Дёмина на драфте НБА‑2025 под восьмым номером. Он стал самым высоко задрафтованным игроком из России в истории лиги. Ранее Дёмин играл за молодежную команду мадридского «Реала» и команду Университета Бригама Янга. Баскетболист в сезоне‑2024/25 провел 33 матча в чемпионате Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), в среднем за игру набирал 10,6 очка, отдавал 5,5 передачи и совершал 3,9 подбора.

Старт нового сезона НБА запланирован на 21 октября.