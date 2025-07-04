Звезду НБА осудили за изнасилование

Вечеринка у одноклубника обернулась катастрофой.

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В новостях о бывших баскетболистах НБА обычно фигурируют новые команды, подкасты или благотворительные проекты. Однако когда заголовки заполняют слова «изнасилование», «алкоголь» и «обвинительный приговор», речь идёт уже совсем о другом. Имя Бена Маклемора теперь ассоциируется не с неплохим шутером с драфта-2013, а с уголовным делом, тянущимся с 2021 года и лишь недавно получившим финальное судебное решение.

Суд признал Маклемора виновным в изнасиловании первой степени, незаконном проникновении первой степени и сексуальном насилии второй степени. Это решение стало результатом 11 дней слушаний и 10 часов совещаний. Сам инцидент произошёл 3 октября 2021 года после вечеринки на вилле Роберта Ковингтона — тогдашнего одноклубника Маклемора по «Портленду».

Тот вечер был далёк от формальных приёмов: Ковингтон назвал его kickback party — кальян, текила, марихуана, хип-хоп, споры о музыке, карточные игры. В сборе были почти все игроки «Портленда», атмосфера царила непринуждённая. Хозяин дома особо подчеркнул лишь простые правила: «Не жги, не ломай и уважай мой дом». Но, как выяснилось, эти правила не распространялись на вопросы личных границ и безопасности.

На момент происшествия потерпевшей был 21 год. По словам прокурора, она «никогда раньше не была настолько пьяна» — свидетели вспоминали, что девушка едва держалась на ногах, с трудом говорила, не поднимала головы и даже почувствовала себя плохо ещё до того, как упала на диван в гостиной. Представленные в суде фотографии с вечеринки запечатлели её сначала в ванной комнате, а затем — без сознания на том самом диване, где позже оказался и Маклемор.

Согласно версии обвинения, ближе к шести утра Маклемор лёг рядом с потерпевшей, начал к ней приставать, а затем совершил половой акт. Девушка очнулась в процессе, однако была слишком слаба, чтобы сопротивляться. После случившегося она сразу обратилась за медицинской помощью и прошла специальное обследование для жертв сексуального насилия. В суде она выступила с жёстким заявлением: «Так нельзя обращаться с людьми. Неважно, кто ты — у тебя нет на это права».

Адвокаты защиты рисовали совершенно другую картину происшествия. По их словам, близость произошла по взаимному согласию, сам Маклемор был не менее, а возможно, и более пьян, чем потерпевшая. Один из доводов защиты звучал так: «Если оба выпили и занялись сексом, причём мужчина был пьянее — логично признать его невиновным». Кроме того, защита утверждала, что до той ночи между ними не было ни общения, ни знакомства и что инициатива исходила от девушки. Сам Маклемор на суде свою вину отрицал.

Свидетельские показания Ковингтона, приглашённого в суд, добавили делу дополнительные детали. Он предоставил присяжным план дома и подробно описал атмосферу и поведение гостей на вечеринке. По словам Ковингтона, в какой-то момент он заметил, что Маклемор расплакался — спортсмен вспоминал о трагической гибели младшего брата в 2018 году. Адвокаты попытались использовать этот эпизод как объяснение нестабильного состояния подсудимого, однако обвинение не приняло эти доводы.

Вердикт присяжных был единогласным. В своём официальном заявлении окружной прокурор Джон Вентворт отметил: «Да, люди с громкими именами иногда стремятся уйти от ответственности. Но в Клакамасе подобные дела действительно доходят до суда и доводятся до конца».

В своё время Маклемор считался потенциальной звездой: выбранный под седьмым номером на драфте-2013, он провёл в НБА почти десятилетие, сменив несколько клубов — от «Сакраменто» до «Лейкерс» и «Портленда». Лучшие годы пришлись на выступления за «Кингз», позднее он выходил со скамейки в ротациях «Рокетс» и «Блэйзерс». В сумме на его счету 556 матчей и 9,0 очка в среднем за игру. После сезона-2021/2022 Маклемор покинул лигу, продолжив карьеру в Китае, Турции, Греции и Испании.

Теперь, 9 июля, ему предстоит вновь предстать перед судом — уже не в статусе обвиняемого, а как осуждённому, ожидающему приговора. По законам Орегона за изнасилование и незаконное проникновение первой степени предусмотрено не менее 100 месяцев заключения и максимум — до 20 лет. За сексуальное насилие второй степени — до пяти лет лишения свободы. Даже минимальный срок свыше восьми лет, вероятно, означает завершение не только баскетбольной, но и всей публичной карьеры Маклемора.