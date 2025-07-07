Дюрант и Капела перешли в «Хьюстон» в результате масштабного обмена

Четырехкратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион НБА форвард Кевин Дюрант в результате обмена перешел из «Финикс Санс» в «Хьюстон Рокетс», сообщается на сайте клуба из штата Техас.

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Вместе с Дюрантом состав «Рокетс» пополнил швейцарский центровой Клинт Капела.

Участие в обмене, кроме «Хьюстона» и «Финикса», приняли еще пять команд: «Атланта Хокс», «Бруклин Нетс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Лос‑Анджелес Лейкерс», «Миннесота Тимбервулвз».

Дюрант за 17 сезонов НБА провел 1123 матча, в среднем за игру он набирал 27,2 очка, совершал 7,0 подбора и отдавал 4,4 передачи. Капела ранее выступал за «Хьюстон» в 2014–2020 годах. Всего за карьеру он сыграл 664 встречи, его средняя статистика — 12,0 очка, 10,5 подбора и 1,43 блок‑шота.