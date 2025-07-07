Французский баскетболист продлил контракт с ЦСКА

Французский баскетболист Ливио Жан‑Шарль заключил новый контракт с ЦСКА, сообщается на сайте московского клуба.

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Соглашение 31‑летнего центрового рассчитано до конца сезона‑2025/26.

Жан‑Шарль выступает за армейцев с 2022 года, в составе команды игрок стал двукратным чемпионом Единой лиги ВТБ. В прошлом сезоне француз в среднем за матч набирал 10,1 очка, совершал 4,1 подбора и отдавал 1,1 передачи.

Казанский УНИКС объявил об уходе американца Маркуса Кина. Кин пополнил состав команды в апреле, подписав контракт до конца сезона. Защитник сыграл 11 матчей в плей‑офф Единой лиги, его средняя статистика — 10,3 очка, 2,7 передачи и 1,8 подбора.

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