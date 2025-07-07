УНИКС заключил контракт с баскетболистом сборной Камеруна

Баскетболист Пэрис Ли подписал контракт с УНИКСом, сообщается на сайте казанского клуба.

Соглашение с 30‑летним разыгрывающим заключено по схеме «1+1».

Американец Ли выступает за сборную Камеруна. Ранее он играл за немецкий «Бамберг», французские «Орлеан» и АСВЕЛ, «Монако» и греческий «Панатинаикос». На его счету 128 матчей в Евролиге.

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