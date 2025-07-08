Эксперт обвинил Леброна Джеймса во влиянии на «Лейкерс»

Известный североамериканский журналист, эксперт и телеведущий Скип Бэйлесс обвинил форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в том, что баскетболист намеренно выставил свою фотографию из зала «Кливленда», чтобы повлиять на «озёрников».

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«Я хочу поздравить Леброна Джеймса и его элитную команду пиарщиков с самой большой аферой в истории НБА», — сказал Скип Бэйлесс в своём подкасте.

Отметим, что Леброн выложил фото из тренировочного зала «Кавальерс» с подписью: «Я до сих пор живу здесь и тренируюсь каждое лето».

Недавно Джеймс активировал опцию игрока в контракте на следующий сезон, за который получит $ 52,6 млн.