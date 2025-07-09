БК «Локомотив‑Кубань» объявил о назначении нового главного тренера

Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив‑Кубань» объявил о значении Антона Юдина на должность главного тренера.

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Подробности контракта 52‑летнего специалиста не отмечаются.

С августа прошлого года пост главного тренера «Локомотива‑Кубани» занимал Андрей Ведищев, совмещая работу с должностью президента клуба.

С 2024 года Юдин возглавлял ЦСКА‑2, под его руководством команда завоевала серебро Суперлиги, а Антон был признан лучшим тренером турнира.

Ранее Юдин также работал главным тренером в «Зените‑2», был ассистентом в основной команде армейцев.

В прошедшем сезоне «Локомотив‑Кубань» уступил казанскому УНИКСу в серии за третье место в плей‑офф Единой лиги ВТБ.