Владислав Голдин высказался после дебюта в старте «Майами» в Летней лиге НБА

Российский центровой «Майами Хит» Владислав Голдин прокомментировал своё выступление в матче Летней лиги НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (93:79). Голдин набрал 10 очков, совершил пять подборов и отдал две результативные передачи. Показатель эффективности Влада составил «+28». Спортсмен дебютировал в стартовом составе «Майами» в Летней лиге.

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