Новый главный тренер обозначил цель «Локомотива‑Кубани» в сезоне

Главный тренер «Локомотива‑Кубани» Антон Юдин заявил «Матч ТВ», что краснодарский клуб в новом сезоне Единой лиги ВТБ ставит перед собой задачу завоевать чемпионский титул.

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«Локомотив» в прошедшем розыгрыше турнира стал четвертым, уступив в серии за бронзу казанскому УНИКСу.

— Каковы задачи «красно‑зеленых» на новый сезон?

— У «Локо», как и у всех команд большой четверки, задача — биться за чемпионство. Так что основная цель, думаю, — победа в Единой лиге. Будем стремиться к ней, — сказал Юдин «Матч ТВ».

В июле Юдин был назначен главным тренером команды. С августа прошлого года пост главного тренера «Локомотива‑Кубани» занимал Андрей Ведищев, совмещавший работу с должностью президента клуба.

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