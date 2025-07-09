Появилось доказательство уникальности Йокича в НБА

Портал NBA University представил необычную статистику центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича в прошлом сезоне НБА.

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Как отмечает источник, Йокич касался мяча 104,7 раза за игру и проводил с ним 4,6 минуты. Это означает, что, несмотря на более 100 касаний мяча, он имел его в руках всего лишь 4,6 минуты игрового времени.

Уникальность Йокича заключается в том, что он оказывает влияние на игру более чем 100 касаниями мяча, при этом его время владения мячом ограничено всего 4,6 минутами. Это подчёркивает его способность эффективно управлять игровыми моментами и принимать своевременные решения.