Защитник «Финикса» Букер заключил с клубом рекордную сделку

Защитник «Финикс Санс» Девин Букер согласился на продление действующего контракта с клубом, сообщает ESPN со ссылкой на представителей баскетболиста.

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Контракт Букера будет продлен на два сезона и максимально возможные 145 млн долларов – среднегодовой заработок (72,5 млн) является рекордным для НБА для сделок по пролонгации соглашений.

Таким образом, Букер будет выступать за «Санс» до 2030 года с учетом того срока, который предусматривал предыдущий контракт. Всего за пять предстоящих сезонов игрок заработает 316 млн долларов.

Предыдущий рекорд для продленных контрактов принадлежал игроку «Оклахома‑Сити» Шею Гилджесу‑Александру, который 1 июля после чемпионского сезона заключил новую сделку на четыре года на сумму 285 млн долларов (71,5 млн в год).

Букер был выбран «Финиксом» на драфте 2015 года под общим 13‑м номером. Он лучший снайпер в истории клуба, а также лидер по количеству реализованных трехочковых бросков. В прошлом сезоне 28‑летний защитник в среднем набирал по 25,6 очков, 4,1 подбора и 7,1 передачи за игру.