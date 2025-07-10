БК «Зенит» продлил контракт с защитником

Петербургский «Зенит» продлил соглашение с баскетболистом Андреем Воронцевичем, сообщается на официальном сайте «сине‑бело‑голубых».

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Контракт 37‑летнего игрока будет рассчитан до конца сезона‑2026/27 с опцией продления еще на один год.

— Андрей — настоящий профессионал и пример для многих действующих игроков. В 37 лет он отыграл 100% матчей сезона — 60 игр в регулярном чемпионате и плей‑офф, не пропустив ни одной тренировки. Его самоотдача и отношение к делу заслуживают уважения. Рад, что он остается с нами! — сказал генеральный директор «Зенита» Александр Церковный.

Воронцевич перешел в «Зенит» летом 2024 года. В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ он принял участие во всех 60 матчах регулярного чемпионата и плей‑офф, 49 из которых начал в стартовой пятерке. В среднем форвард набирал 5,1 очка, делал 3,4 подбора и 1,2 передачи за 19 минут на паркете.

Ранее Воронцевич выступал за казанский УНИКС, «Пари Нижний Новгород» и московский ЦСКА, в составе которого баскетболист трижды выигрывал Евролигу, 13 раз становился чемпионом России и 9 раз — победителем Единой лиги ВТБ.