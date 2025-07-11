Эксперт обозначил мнение «Бруклина» о Демине

Авторитетный эксперт, обозреватель Эрик Слэйтер поделился мыслями после дебютного матча российского баскетболиста «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в Летней лиге НБА. Напомним, в ночь на 11 июля мск «Бруклин» встречался с «Оклахома-Сити Тандер». «Нетс» уступили со счётом 81:90. Дёмин набрал восемь очков, четыре подбора и один перехват.

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