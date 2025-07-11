Демин дебютировал за «Бруклин» в летней лиге НБА

Российский защитник Егор Демин провел дебютный матч в составе «Бруклина» в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сыграв против «Оклахома‑Сити».

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Россиянин провел на площадке 23 минуты, набрал восемь очков, а также записал на свой счет четыре подбора и один перехват.

Встреча завершилась со счетом 90:81 (22:15, 22:22, 23:21, 23:23) в пользу «Оклахома‑Сити».

19‑летний Демин был выбран под восьмым номером в первом раунде драфта НБА 2025 года. Это рекордно высокий номер для российских баскетболистов за всю историю. В ходе презентации новичков фамилия россиянина на футболке была написана через букву «ё» — «DЁMIN», с таким же написанием фамилии он выходит на паркет.